Не Джойс и не Усик: Фьюри удивил именем будущего короля бокса супертяжелого веса

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, кого чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) считает следующим королем хэвивейта.

По словам Арума, Тайсон Фьюри считает, что в будущем лучшим тяжеловесом в мире станет американец Джаред Андерсон.

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Тайсон сказал мне, что Джаред станет следующей звездой в хэвивейте. Я собственными глазами видел, как Андерсон устроил Тайсону отличные спарринги перед вторым и третьим боями с Уайлдером,

– заявил Арум.

Кто такой Джаред Андерсон

Джареду Андерсону (10-0, 10 КО) 21 год. Он провел десять боев на профессиональном ринге и все выиграл нокаутом. Рост Джареда – 193 см, размах рук – 199 см.

Также Андерсон стоит на 58-м месте в рейтинге BoxRec среди лучших боксеров супертяжелого веса. Американец дебютировал на профи-ринге в октябре 2019 года.

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