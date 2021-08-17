Не Черноморец, а какое-то Динамо-2: фанаты протестуют против трансферов "моряков" - фото

Черноморец 16 августа сыграл на выезде против Мариуполя в 4-м туре УПЛ. Фанаты "моряков" продолжают протестовать против такой трансферной политики клуба.

Протесты продолжаются

Болельщики Черноморца не собираются успокаиваться и принимать такую трансферную политику клуба. Фанаты во время игры вывесили баннер с надписью: "Ваша база – в Конча-Заспе". Именно там тренируется киевское Динамо.

Больше об игре Черноморец в голевой перестрелке обыграл Мариуполь: арбитр дважды назначал пенальти – видео

Таким баннером они хотят достучаться до руководства "моряков", которые арендовали у Динамо аж 12 футболистов.



Протесты фанатов Черноморца / Фото sport.ua

Черноморец в голевой перестрелке обыграл Мариуполь – 2:3. Это первая победа "моряков" после возвращения в УПЛ.

Кого отдало Динамо в аренду Черноморцу

Киевский клуб расформировал команду U-21 после решения УАФ прекратить чемпионат до 21-го года. Поэтому большинство футболистов направились в аренды для игровой практики. В это время бывший тренер Динамо U-21 Юрий Морозов стал главным наставником Черноморца.

Специалист решил кардинально изменить состав и позвал в команду 12 игроков киевлян: Владислав Кучерук, Даниил Скорко, Денис Кузик, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Белошевский, Ярослав Надольский, Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.