Протести продовжуються

Уболівальники Чорноморця не збираються заспокоюватись та приймати таку трансферну політику клубу. Фанати під час гри вивісили банер із надписом: "Ваша база – в Конча-Заспі". Саме там тренується київське Динамо.

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Таким банером вони хочуть достукатись до керівництва "моряків", які орендували у Динамо аж 12 футболістів.



Протести фанатів Чорноморця / Фото sport.ua

Чорноморець у гольовій перестрілці переграв Маріуполь – 2:3. Це перша звитяга "моряків" після повернення в УПЛ.

Кого віддало Динамо в оренду Чорноморцю

Київський клуб розформував команду U-21 після рішення УАФ припинити чемпіонат до 21-го року. Тому більшість футболістів попрямували в оренди для ігрової практики. У цей час колишній тренер Динамо U-21 Юрій Морозов став головним наставником Чорноморця.

Спеціаліст вирішив кардинально змінити склад та покликав у команду 12 гравців киян: Владислав Кучерук, Данило Скорко, Денис Кузик, Євген Смирний, Георгій Цитаїшвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.