Никаких звонков не было

31 июля 2021 года португальская Бенфика официально пополнила свой состав забивным украинским форвардом. Но СМИ не перестали гудеть и писали об интересе к Яремчуку. Однако Роман опроверг эти слухи.

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Он рассказал, что никто не контактировал с ним относительно возможного сотрудничества. А в выборе команды Яремчук ориентировался на то, чтобы выбранный клуб был хорошим трамплином в развитии его карьеры.

Могу сказать, что это неправда. Со мной никогда не было никаких контактов, никаких переговоров не было. Это больше связано с тем, что мы проиграли в Кубке Португалии, может быть для давления. Рома, Бенфика или Уотфорд? Я рассматривал команду, которая может стать трамплином, хорошим шагом вперед в моей карьере. Сейчас мое мнение не изменилось,

– сказал Яремчук.

Форвард сборной Украины называет Бенфику правильным для него клубом. Футболист признался, что ему нужно время на адаптацию в Португалии. Во всех клубах, где играл украинец, ему нужно было приспособиться к игре, которую исповедует его новая команда.

Сейчас Яремчук сконцентрирован только на Бенфике и хочет улучшить свою игру, чтобы как можно больше помочь "орлам".

Карьера Яремчука в Бенфике