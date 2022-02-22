Жодних дзвінків не було

31 липня 2021 португальська Бенфіка офіційно поповнила свій склад забивним українським форвардом. Але ЗМІ не перестали гудіти та писали про інтерес до Яремчука. Однак Роман спростував ці чутки.

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Він розповів, що ніхто не контактував із ним щодо можливої співпраці. А у виборі команди Яремчук орієнтувався на те, щоб обраний клуб був хорошим трампліном у розвитку його кар'єри.

Можу сказати, що це неправда. Зі мною ніколи не було ніяких контактів, ніяких перемовин не було. Це більше пов'язане з тим, що ми програли у Кубку Португалії, може бути для тиску. Рома, Бенфіка чи Вотфорд? Я розглядав команду, яка може стати трампліном, хорошим кроком уперед у моїй кар'єрі. Зараз моя думка не змінилась,

– сказав Яремчук.

Форвард збірної України називає Бенфіку правильним для нього клубом. Футболіст зізнався, що йому потрібен час на адаптацію у Португалії. В усіх клубах, де пограв українець, йому потрібно було пристосуватись до гри, яку сповідує його нова команда.

Зараз Яремчук сконцентрований лише на Бенфіці та хоче покращити свою гру, щоб якомога більше допомогти "орлам".

Кар'єра Яремчука у Бенфіці