Не было денег на зал, поэтому зимой тренировалась на улице, – первая украинка в UFC Мороз
Источник:инстаграм Марины Мороз
Боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз активно готовится к следующим поединкам. 30-летняя спортсменка рассказала о сложных условиях для тренировок в начале ее карьеры.
Трудности в начале карьеры
Первая украинка в UFC выложила видео на своей странице в инстаграме с тренировками на одном из американских пляжей. Марина Мороз спросила своих подписчиков, нравится ли им тренироваться на пляже.
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Также украинка добавила, что испытывала трудности с помещением для занятий. В начале своей карьеры Марина из-за отсутствия средств даже зимой была вынуждена тренироваться на улице.
Вам нравится тренироваться на пляже? Давным-давно, когда я начинала заниматься ММА, у меня не было денег, чтобы платить за спортзал, я тренировалась на улице зимой,
– написала Мороз.
Также она в шутливой форме добавила: "Позанималась с гирей, надев много теплой одежды". Хотя на видео видно, что спортсменка занимается только в одном купальнике. Девушка активно готовится к следующим поединкам.
Тренировки Мороз в США: видео
- В последний раз Мороз проводила бой в марте 2020 года на турнире UFC Fight Night 170. В той встрече Марина по судейским запискам победила бразильянку Майру Буэно Силву. Для украинки эта победа стала юбилейной 10 при трех поражениях в пассиве.
- Украинка не торопится организовывать свой следующий бой. Марина уже четвертый раз за последние 6 месяцев отменяет свой предстоящий поединок. 16 октября она должна была провести поединок против Луаны Каролины. Спортсменка не сообщала причину своих отказов.