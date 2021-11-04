Не было денег на зал, поэтому зимой тренировалась на улице, – первая украинка в UFC Мороз

Боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз активно готовится к следующим поединкам. 30-летняя спортсменка рассказала о сложных условиях для тренировок в начале ее карьеры.

Трудности в начале карьеры

Первая украинка в UFC выложила видео на своей странице в инстаграме с тренировками на одном из американских пляжей. Марина Мороз спросила своих подписчиков, нравится ли им тренироваться на пляже.

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Также украинка добавила, что испытывала трудности с помещением для занятий. В начале своей карьеры Марина из-за отсутствия средств даже зимой была вынуждена тренироваться на улице.

Вам нравится тренироваться на пляже? Давным-давно, когда я начинала заниматься ММА, у меня не было денег, чтобы платить за спортзал, я тренировалась на улице зимой,

– написала Мороз.

Также она в шутливой форме добавила: "Позанималась с гирей, надев много теплой одежды". Хотя на видео видно, что спортсменка занимается только в одном купальнике. Девушка активно готовится к следующим поединкам.

Тренировки Мороз в США: видео