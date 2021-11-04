- Востаннє Мороз проводила бій у березні 2020 року на турнірі UFC Fight Night 170. У тій зустрічі Марина за суддівськими записками перемогла бразилійку Майру Буено Сілву. Для українки ця перемога стала ювілейною 10-ю при трьох поразках у пасиві.
- Українка не поспішає організовувати свій наступний бій. Марина вже вчетверте за останні 6 місяців скасовує свій майбутній поєдинок. 16 жовтня вона повинна була провести двобій проти Луани Кароліни. Спортсменка не повідомляла причину своїх відмов.
Не було грошей на зал, тому взимку тренувалась на вулиці, – перша українка в UFC Мороз
Боєць змішаних єдиноборств із України Марина Мороз активно готується до своїх наступних поєдинків. 30-річна спортсменка розповіла про складні умови для тренувань на початку її кар'єри.
Джерело:інстаграм Марини Мороз