  • Востаннє Мороз проводила бій у березні 2020 року на турнірі UFC Fight Night 170. У тій зустрічі Марина за суддівськими записками перемогла бразилійку Майру Буено Сілву. Для українки ця перемога стала ювілейною 10-ю при трьох поразках у пасиві.
  • Українка не поспішає організовувати свій наступний бій. Марина вже вчетверте за останні 6 місяців скасовує свій майбутній поєдинок. 16 жовтня вона повинна була провести двобій проти Луани Кароліни. Спортсменка не повідомляла причину своїх відмов.