  • В последний раз Мороз проводила бой в марте 2020 года на турнире UFC Fight Night 170. В той встрече Марина по судейским запискам победила бразильянку Майру Буэно Силву. Для украинки эта победа стала юбилейной 10 при трех поражениях в пассиве.
  • Украинка не торопится организовывать свой следующий бой. Марина уже четвертый раз за последние 6 месяцев отменяет свой предстоящий поединок. 16 октября она должна была провести поединок против Луаны Каролины. Спортсменка не сообщала причину своих отказов.