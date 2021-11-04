- В последний раз Мороз проводила бой в марте 2020 года на турнире UFC Fight Night 170. В той встрече Марина по судейским запискам победила бразильянку Майру Буэно Силву. Для украинки эта победа стала юбилейной 10 при трех поражениях в пассиве.
- Украинка не торопится организовывать свой следующий бой. Марина уже четвертый раз за последние 6 месяцев отменяет свой предстоящий поединок. 16 октября она должна была провести поединок против Луаны Каролины. Спортсменка не сообщала причину своих отказов.
Не было денег на зал, поэтому зимой тренировалась на улице, – первая украинка в UFC Мороз
Боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз активно готовится к следующим поединкам. 30-летняя спортсменка рассказала о сложных условиях для тренировок в начале ее карьеры.
Источник:инстаграм Марины Мороз