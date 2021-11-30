Не было боксеров, которые не получали у нас шанс драться за титул, – Красюк о Митрофанове

Промоутер Александр Красюк оценил перспективы обладателя титула WBO Oriental Дмитрия Митрофанова. Непобедимый украинец выступает в первом среднем весе.

Митрофанов получит свой шанс

Красюк сообщил, что следующий бой Митрофанова состоится 18-го декабря в Броварах. Пока соперник Дмитрия – неизвестен. Вместе с тем, бой Митрофана не будет титульным.

К теме У меня бы язык не повернулся предложить ему контракт, – Красюк о Захарееве

Промоутер рассказал, что Митрофанов провел 9 поединков за время сотрудничества с промоутерской компанией K2. Между тем до того за два года у боксера было всего три поединка за границей.

Красюк считает, что Митрофанов потерял время в начале карьеры и теперь пытается догнать потерянное. Он уверен, что боксер получит свой шанс.

Он потерял это время. А мы пытаемся догнать потерянное. Не было таких боксеров, которые не получали у нас шанс биться за чемпиона мира. Не все воспользовались,

– сказал Красюк.