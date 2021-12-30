Не будут вызывать в юниорские сборные: игрокам сборной Китая запретили наносить татуировки

Игрокам сборной Китая по футболу запретили делать татуировки. Также футболистов обязали вывести уже существовавшие надписи на теле.

Картинкам не место на теле

Министерство спорта Китая заявило, что игрокам сборной необходимо свести татуировки. Там подчеркнули, что появление новых тату на их телах строго запрещено.

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Или при наличии особых условий футболисты должны скрывать татуировки во время тренировок и матчей.

Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно только с согласия команды,

– говорится в сообщении.

Также отмечают, что особое внимание будет уделено командам U-20 и младшим по возрасту. При подписании контрактов работодатели будут обращать внимание на татуировки.

Футболисты сборной Китая еще раньше начали закрывать свои татуировки. К примеру, один из самых известных игроков китайской команды – защитник Чжан Линпен уже давно выступает в футболках с длинным рукавом, чтобы скрыть свои тату.

Он является одним из самых опытных игроков Китая. За национальную команду он провел 88 матчей.



Чжан Липен / twitter.com/afcasiancup