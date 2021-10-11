Не бил, а отдавал передачу: Месси забил курьезный чудо-гол за Аргентину – видео

Лионель Месси помог сборной Аргентины разгромить Уругвай. Нападающий ПСЖ отметился красивым голом, хотя целенаправленно не наносил удара.

Месси начал избиение соперника

Аргентина и Уругвай сошлись в отборочном матче чемпионата мира-2022. Аргентинская команда во главе с Лионелем Месси даже не заметила соперника, одержав убедительную победу со счетом 3:0.

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Начало разгрома как раз начал Лео. Месси хотел элегантно черпаком забросить мяч в штрафной соперника. Его передачу должен был замкнуть партнер по сборной Нико Гонсалес. Но футболист не сумел дотянуться до мяча, но своим действием дезориентировал вратаря Муслеры.

Мяч курьезно залетел в сетку ворот гостей. Вот так Месси не старался забить, но фортуна была на стороне аргентинского нападающего.

Удивительный гол Месси: ВИДЕО