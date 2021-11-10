В НБА жестко наказали баскетболистов, устроивших стычку во время матча

Руководство НБА решило прибегнуть к наказанию трех баскетболистов, которые устроили стычку во время матча между Денвером и Майами.

Что стало причиной конфликта

В четвертой четверти матча между Денвером Наггетсом и Майами Хит игрок гостей Маркиф Моррис грубо сыграл против Николы Йокича в центре площадки, когда тот был с мячом. Он просто влетел в соперника, даже не пытаясь заблокировать пас или перехватить мяч.

Йокичу такой поступок не понравился, и он сразу влетел плечом в спину соперника, от чего Моррис сразу оказался на полу. На площадке началась стычка, наиболее активным участником которой стал еще один игрок Майами Джимми Батлер.

Что касается Морриса, то он покинул площадку на носилках с подозрением на травму шеи.

Детальнее Баскетболисты НБА устроили драку на площадке, одного из них вынесли на носилках: видео

Оба игрока за эту стычку получили неспортивный фол второй степени и сразу были удалены с площадки.

Наказание от НБА

В НБА довольно быстро наказали баскетболистов за эту стычку

Никола Йокич отстранен на один матч НБА.

Маркиф Моррис оштрафован на 50 тысяч долларов.

Джимми Батлер был оштрафован на 30 тысяч долларов.

Несмотря на то, что Йокич не получил денежного штрафа от Лиги, он финансово потеряет больше всех. Все из-за того, что из-за пропущенного следующего матча против Индианы из-за дисквалификации, ему не выплатят 210 417 долларов зарплаты.