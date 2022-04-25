Назвали дату, когда решится дальнейшая судьба сезона УПЛ 2021/2022

В связи с введением в Украине военного положения, чемпионат Украины приостановлен. В УПЛ сообщили, когда обсудят дальнейшую судьбу турнира.

Рассмотрят текущую ситуацию в УПЛ

Отмечается, что во вторник, 26 апреля состоится общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

К стати Павелко раскрыл планы по завершению сезона УПЛ

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Начало в 12:00.

В ходе заседания будет рассмотрен вопрос о VBET Лиге сезона 2021/22 годов и Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 годов.

Также будет рассмотрена текущая ситуация в УПЛ.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко уверял, что рассчитывает на то, что сезон в чемпионате Украины обязательно будет доигран.

На зимний перерыв в качестве лидера ушел Шахтер, Динамо преследует "горняков". Все легионеры покинули Украину, получив право подписать контракты до 30 июня 2022 года.

Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" получили специальное разрешение для выезда за границу. Цель выезда – сыграть ряд благотворительных матчей в поддержку Украины.