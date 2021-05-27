Назрели изменения: УЕФА планирует отменить правило выездного гола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность полной отмены правила выездного гола для еврокубков.
28 мая этот вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по клубным соревнованиям. Если это предложение получит достаточную поддержку, то в УЕФА начнут процесс изменения этого правила.
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Правило выездного гола: коротко
- В апреле сообщалось, что УЕФА планирует внести серьезные изменения в лучшую результативность на выезде на следующий сезон.
- По новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, у команды, которая играет в гостях, не будет преимущества выездного гола.
- Правило выездного гола действует с 1965 года. Согласно ему, в двухматчевом противостоянии на вылет при равном счете преимущество получает та команда, которая забила больше мячей в гостях.