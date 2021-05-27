Назрели изменения: УЕФА планирует отменить правило выездного гола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность полной отмены правила выездного гола для еврокубков.

28 мая этот вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по клубным соревнованиям. Если это предложение получит достаточную поддержку, то в УЕФА начнут процесс изменения этого правила.

Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Правило выездного гола: коротко