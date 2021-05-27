28 травня це питання буде розглянуто на засіданні комітету з клубних змагань. Якщо ця пропозиція отримає достатню підтримку, то в УЄФА почнуть процес зміни цього правила.

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