28 травня це питання буде розглянуто на засіданні комітету з клубних змагань. Якщо ця пропозиція отримає достатню підтримку, то в УЄФА почнуть процес зміни цього правила.
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Правило виїзного голу: коротко
- У квітні повідомлялося, що УЄФА планує внести серйозні зміни в кращу результативність на виїзді на наступний сезон.
- За новими правилами голи на виїзді будуть враховуватися тільки в основний час обох матчів. Якщо за підсумками двох зустрічей буде призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не матиме переваги виїзного гола.
- Правило виїзного гола діє з 1965 року. Згідно з ним, у двоматчевому протистоянні на виліт за рівного рахунку перевагу отримує та команда, яка забила більше м'ячів у гостях.