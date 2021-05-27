28 мая этот вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по клубным соревнованиям. Если это предложение получит достаточную поддержку, то в УЕФА начнут процесс изменения этого правила.

Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Правило выездного гола: коротко