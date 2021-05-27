28 мая этот вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по клубным соревнованиям. Если это предложение получит достаточную поддержку, то в УЕФА начнут процесс изменения этого правила.
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Правило выездного гола: коротко
- В апреле сообщалось, что УЕФА планирует внести серьезные изменения в лучшую результативность на выезде на следующий сезон.
- По новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, у команды, которая играет в гостях, не будет преимущества выездного гола.
- Правило выездного гола действует с 1965 года. Согласно ему, в двухматчевом противостоянии на вылет при равном счете преимущество получает та команда, которая забила больше мячей в гостях.