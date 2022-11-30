Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины

У главного тренера сборной Украины Александра Петракова 31 декабря заканчивается контракт с УАФ. Однако это не означает, что 1 января 2023 года он перестанет быть наставником национальной команды.

Соответствующая ситуация возможна только тогда, когда Сергей Ребров или кто-нибудь другой официально подпишет соглашение с Украинской ассоциацией футбола. В целом есть несколько сценариев касательно назначения главного тренера сборной Украины.

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Какие варианты вокруг главного тренера украинской сборной

Согласно первому сценарию Ребров возглавляет национальную команду до марта и готовит ее к гостевому матчу отбора Евро-2024 против Англии. В то же время Петраков отступает.

Взамен, второй предусматривает, что именно нынешний главный тренер Петраков готовит сборную к матчу отбора Евро-2024 против английской команды. А Ребров возглавляет национальную сборную уже летом.

По третьему варианту, к штабу Реброва, вероятно, может присоединиться наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань. Поэтому Петраков может остаться в национальной команде до завершения финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 – конец июня – начало июля, а затем возглавить молодежную сборную.

Кроме того, есть еще один вариант, который предусматривает, что на матч с Англией на Евро-2024 сборную Украины может готовить кто-нибудь из будущих помощников Реброва. В таком случае Петракову придется ждать немного дольше.

Однако все эти варианты возможны только по договоренности между Петраковым и президентом УАФ Андреем Павелко. У Петракова нет претензий к Павелко, ведь тот дал ему работу его жизни. Впрочем, неизвестно, будет ли Павелко руководителем УАФ на момент развития ситуации с тренерами.