Назло России: американский спортсмен сделал каминг-аут после Олимпиады в Сочи

Бывший американский фигурист Адам Риппон рассказал о том, почему решил сделать каминг-аут в качестве гея. На это его подтолкнуло правительство России.

Адам Риппон признался, что заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в ответ на российский закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма.

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Закон в России был принят в 2013 году и предусматривает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

"Накануне Олимпийских игр в Сочи Россия приняла новый закон о борьбе с пропагандой гомосексуализма. Я впервые почувствовал, что мне оказана большая честь, потому что существует закон, направленный непосредственно против меня через явление, которое я не мог контролировать", – начал Риппон.

Я чувствовал, что должен что-то сказать, но в Олимпийском комитете США нам порекомендовали: вы можете высказываться, однако, как только вы приедете в Россию, мы не сможем вам ничем помочь в случае чего-либо,

– рассказал спортсмен.

Риппон так и не попал на Олимипаду в Сочи