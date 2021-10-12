Адам Ріппон зізнався, що заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію у відповідь на російський закон, що забороняє пропаганду гомосексуалізму.

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Закон в Росії був прийнятий в 2013 році і передбачає адміністративну відповідальність за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.

"Напередодні Олімпійських ігор в Сочі Росія прийняла новий закон про боротьбу з пропагандою гомосексуалізму. Я вперше відчув, що мені надана велика честь, тому що існує закон, спрямований безпосередньо проти мене через явище, яке я не міг контролювати", – почав Ріппон.

Я відчував, що повинен щось сказати, але в Олімпійському комітеті США нам порекомендували: ви можете висловлюватися, проте, як тільки ви приїдете в Росію, ми не зможемо вам нічим допомогти в разі чого-небудь,

– розповів спортсмен.

Ріппон так і не потрапив на Оліміпаду в Сочі