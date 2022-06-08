"Навсегда останется в истории клуба": Шериф официально простился с Вернидубом

Украинский специалист Юрий Вернидуб в первые дни полномасштабной войны прибыл в Украину, чтобы защищать страну от оккупантов. До этого тренер был в Молдове, где тренировал местный Шериф.

Клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с украинцем

Шериф на своем официальном сайте простился с Юрием Вернидубом, покинувшим должность главного тренера команды. В сообщении молдавского клуба говорится, что прекращение сотрудничества произошло по инициативе украинского специалиста.

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"В связи с обстоятельствами и по просьбе Юрия Вернидуба руководство ФК Шериф и главный тренер прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Юрий Николаевич навсегда останется в истории клуба. ‎

‎Коллектив ФК Шериф благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере", – сообщили на сайте Шерифа.

Карьера Вернидуба в Шерифе

Вернидуб возглавлял молдавский Шериф с 2020 года. Его контракт был рассчитан до конца декабря 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинца уже 34 матча, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.

За время работы в Молдове Вернидуб вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, где смог обыграть Реал и Шахтер, гарантировав место в плей-офф Лиги Европы.

Команда под его руководством выиграла чемпионат страны сезона 2021/2022, но в последних матчах первенства футболисты работали с ассистентами тренера.

Вернидуб защищает Украину от оккупантов