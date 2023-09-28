1 сентября Назарий Русин стал футболистом клуба из Чемпионшипа. Дебют украинца пришелся на 24 сентября из-за трудностей с документами, позволяющими форварду беспрепятственно выступать в Англии. В своей первой игре Назарий получил всего две минуты.

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Внушают надежду в прекрасное будущее Русина

После чего Русин классно проявил себя в футболке Сандерленд U-21 (отыграл 71 минуту). Назарий заработал на себе пенальти и отличился ассистом. Похоже, адаптация украинского футболиста в новой стране и команде проходит отлично.

Главный тренер Сандерленда Тони Моубрей рассказал о перспективах Русина в первой команде. Слова наставник вселяют надежды на то, что в скором времени мы увидим много доверия тренерского штаба для украинца.

Для Русина было важно выйти на поле на прошлой неделе против Кардиффа. В ближайшие недели он получит больше возможностей. У нас есть несколько травм, но я не хочу о них говорить. Они дают возможность кому-то другому,

– заявил наставник.

Напомним, что Русин подписал контракт с английским клубом до конца июня 2027 года. Также у сотрудничества есть опция ее пролонгации еще на год.

Свой следующий поединок Сандерленд сыграет 29 сентября против Шеффилда Венсдей.

Сейчас новый клуб Русина идет после 8 туров на 5-м месте, набрав 13 баллов.