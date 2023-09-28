1 вересня Назарій Русин став футболістом клубу із Чемпіоншипу. Дебют українця припав на 24 вересня через труднощі із документами, які дозволяють форварду безперешкодно виступати в Англії. У своїй першій грі Назарій отримав лише дві хвилини.

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Вселяють надію у чудове майбутнє Русина

Після чого Русин класно проявив себе у футболці Сандерленд U-21 (відіграв 71 хвилину). Назарій заробив на собі пенальті та відзначився асистом.Схоже, що адаптація українського футболіста у новій країні та команді минає чудово.

Головний тренер Сандерленда Тоні Моубрей розповів про перспективи Русина у першій команді. Слова наставник вселяють надії у те, що незабаром ми побачимо багато довіри тренерського штабу для українця.

Для Русина було важливо вийти на поле минулого тижня проти Кардіффа. У найближчі тижні він отримає більше можливостей. У нас є кілька травм, але я не хочу про них говорити. Вони дають можливість комусь іншому,

– заявив наставник.

Нагадаємо, що Русин підписав контракт із англійським клубом до кінця червня 2027 року. Також у співпраці є опція її пролонгації ще на рік.

Свій наступний поєдинок Сандерленд зіграє 29 вересня проти Шеффілд Венсдей.

Наразі новий клуб Русина йде після 8-ми турів на 5-му місці, набравши 13 балів.