Дебютный ассист Русина: украинец отдал голевой пас на младшего брата звезды Реала – відео
11 ноября 2023, 15:41Читати новину українською
Украинский форвард Сандерленда Назарий Русин вышел в стартовом составе на матч 16 тура Чемпионшипа против Бирмингема. Уже в начале встречи украинец отличился результативным действием.
На 17-й минуте поединка "черные коты" открыли счет. Гол из паса Назария Русина забил Джоб Беллингем – младший брат звезды Реала Джуда Беллингема, пишет 24 Канал.
Читайте также "Это как другая планета": Русин пожаловался на трудности адаптации в чемпионате Англии
Во время розыгрыша углового украинец головой отдал пас на Беллингема-младшего, отправившего мяч в девятку.
Кроме того, Назарий мог сам отличиться забитым мячом. Украинский форвард опасно пробил в штрафной, но попал в штангу.
Видео ассиста и удара РусинаНапомним, что Назарий Русин стал игроком Сандерленда в начале сентября 2023 года Украинский легионер сыграл в 7 матчах, но до поединка с Бирмингемом результативными действиями не отличался.