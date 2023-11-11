На 17-й минуте поединка "черные коты" открыли счет. Гол из паса Назария Русина забил Джоб Беллингем – младший брат звезды Реала Джуда Беллингема, пишет 24 Канал.

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Во время розыгрыша углового украинец головой отдал пас на Беллингема-младшего, отправившего мяч в девятку.

Кроме того, Назарий мог сам отличиться забитым мячом. Украинский форвард опасно пробил в штрафной, но попал в штангу.

Видео ассиста и удара Русина

Напомним, что Назарий Русин стал игроком Сандерленда в начале сентября 2023 года Украинский легионер сыграл в 7 матчах, но до поединка с Бирмингемом результативными действиями не отличался.