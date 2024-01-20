Украинки продолжают зажигать: Ястремская пробилась в 1/8 финала Australian Open

Закончился поединок 1/16 финала Australian Open-2024 с участием украинской теннисистки Даяны Ястремской. Спортсменка из Одессы составила компанию Марти Костюк в следующем раунде турнира.

Эмма Наварро – Даяна Ястремская 1:2 (2:6, 6:2, 1:6)

1 час 47 минут теннисистки сражались за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Даяна очень уверенно начала поединок – из четырех выигранных геймов. Далее украинка позволила сопернице приблизиться, но не довести счет до критического 2:4. Однако это все, что удалось американцам в стартовой партии. Ястремская спокойно довела сет до победы 2:6, сообщает 24 Канал.

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Неожиданное начало матча было против 26-й ракетки мира.

А вот вторая партия началась по идентичному сценарию, но уже в пользу Наварро 4:0. Дальше было все как в первом сете. Эмма взяла два гейма, которые привели ее к победному результату в партии, а украинцы отдала два гейма 6:2. Счет по сетам стал равным 1:1.

Все решалось в третьей партии, начало которой было за теннисисткой из Одессы. Ястремская защитила две подачи и взяла гейм на мячи американки 0:3. Даяна положила начало своей победе.

Четвертый гейм остался за Наварро. Но на большее Эммы не хватило. Украинка уверенно закончила сет с положительным для себя результатом – 1:6.

Даяна Ястремская вслед за Мартой Костюк пробилась в 1/8 финала AO-2024. Пока украинские теннисистки показывают почти 100-процентный результат. Только Леся Цуренко остановилась в 1/16 финала соревнований.

В следующем круге Ястремская сыграет против "нейтральной" белоруски Виктории Азаренко (21 января).

Свой матч за выход в 1/8 20 января проведет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая встретится со швейцаркой Викторией Голубич (начало не быстрее 12:00).