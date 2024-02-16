"Ваша жизнь – это движение в направлении стойла": Стаховский отреагировал на смерть Навального

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал смерть российского "оппозиционера" Алексея Навального. С 2021 года политик находился в колонии общего режима.

Днем 16 февраля стало известно о смерти российского "оппозиционного" политика Алексея Навального. Медиаресурсы страны-агрессора сообщают, что причиной смерти стал тромб.

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Впрочем, даже смерть известного политика ничего не изменит в сознании российского народа. Надеяться на какое-то сопротивление кровавому диктатору, который уничтожает своих политических оппонентов, излишне. Этого не понял и сам Навальный, который надеялся изменить режим расследованиями о коррупции.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который защищает Родину на фронте, прокомментировал смерть "оппозиционера".

"Я бы написал это на ка***ском, но ну их в баню..

Ну как вы там очень обеспокоенные соседи? Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО, наслаждайтесь", – написал Стаховский.

Стаховский отреагировал на смерть Навального / скриншот из инстаграма

Позиция Навального относительно Украины