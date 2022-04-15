Натурализованная биатлонистка из России заявила, что в войне в Украине виноваты "две стороны"

Дарья Сидорова присоединилась к сборной Украины по биатлону летом 2021 года. Биатлонистка не успела дебютировать за нашу страну.

Россиянка заявила, что ей нечего терять

Недавно Сидорова была исключена из сборной Украины. Биатлонистка прокомментировала полномасштабную войну в Украине только на 41-й день.

К теме Вслед за кораблем: натурализованная биатлонистка из России Сидорова исключена из сборной Украины

К тому же она не осудила действия своей родины. Также к моменту вторжения России в Украину она находилась в РФ.

Спортсменка уже даже успела пообщаться с российскими СМИ. Она заявила, что в сборной Украины она не была, поэтому ей нечего терять.

"Да, я не получила основного гражданства в Украине, не выступала на международных соревнованиях, так как при переходе был карантин, но переход обнулился, я не состояла в сборной команде, не была на ставках, поэтому и не могу быть уволена, просто все оборвалось и я решила остаться в России с семьей", – сказала россиянка.

В Украину не вернется

Сидорова заявила, что не собирается возвращаться в Украину.

"В связи с этой ситуацией я высказала мнение, но не раскрыла его полностью. Мне жалко людей, которые подвержены нынешнему положению с обеих сторон, я переживаю за людей, с которыми хорошо знакома, я сама жила на лыжной базе в Чернигове, где были практически все мои вещи и инвентарь. По сути, я осталась безо всего, но это не так волнует, как жизни людей обеих сторон", – отметила биатлонистка.

Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие. Рассматриваю ли возвращение в украинскую сборную? Нет, больше не рассматриваю украинскую сборную. Пока что нет ясности дальнейших действий, где и как я буду,

– сказала Сидорова.