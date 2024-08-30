Наталья Кобзарь стала серебряным призером Паралимпиады-2024

Вечером 30 августа проходят сразу четыре финала Паралимпийских игр-2024 в легкой атлетике, в которых за медали борются украинцы. В забеге на 200 метров приняла участие Наталья Кобзарь.

24-летняя легкоатлетка из Кременчуга приняла участие в соревнованиях по бегу на дистанции 200 метров. Спортсменка имела шанс записать еще одну олимпийскую награду в свой актив, пишет 24 канал.

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Кобзарь на подиуме

В финале по бегу на дистанции 200 метров Наталья Кобзарь соревновалась с представительницами Таиланда, США (двое), ЮАР, Франции, Китая (двое) и одной «нейтральной».

Наталья начала соревнования на 9 дорожке. Представительница Китая сразу взяла хороший тайм и все время была первой, став паралимпийской чемпионкой второй раз в карьере.

Наталья Кобзарь вела активную борьбу, сначала она отставала от своих соперниц, однако впоследствии догнала и вырвала вторую позицию. Украинка во второй раз стала серебряным призером турнира.



Результаты забега на 200 метров / Скриншот с сайта Паралимпиады

Отметим, что Наталья Кобзарь является также серебряным призером Паралимпиады в Токио.