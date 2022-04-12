Настоящий капитан, – тренер Шахтера получил похвалу от президента УАФ
Источник:Gianluca di Marzio
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, как легионеры Шахтера покидали Украину после начала войны. Глава похвалил главного тренера "горняков".
Павелко: У Де Дзерби образцовое поведение
Роберто Де Дзерби попросил УАФ помочь выбраться из страны иностранным футболистам и их семьям. Украинская ассоциация футбола сделала все возможное, чтобы легионеры быстро добрались до безопасной страны.
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Последним из этой когорты иностранцев из Украины уехал Роберто Де Дзерби. Главный тренер Шахтера проследил, чтобы все были в безопасности, а потом сам покинул страну.
У Де Дзерби примерное поведение. Он оставался, пока все иностранные футболисты не уехали и не оказались в безопасности. Настоящий капитан,
– сказал Павелко.
Донецкий Шахтер уже провел первый благотворительный матч в поддержку Украины. К сожалению, поединок в Греции против Олимпиакоса закончился минимальным поражением "горняков" (1:0). Дончане играют под руководством итальянского специалиста, вновь вернувшегося к работе во главе команды.
Интересно, что турецкое Фенербахче попыталось переманить Де Дзерби. Но итальянец запросил слишком большую сумму, которую не смогли потянуть турки.