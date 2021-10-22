Настоящий ад: Талибан обезглавил волейболистку сборной Афганистана

Члены террористического движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, казнили Махджабин Хакими, которая была одной из лучших спортсменок в кабульском муниципальном волейбольном клубе и выступала за молодежную сборную страны.

Об этом анонимно сообщил один из ее тренеров. По его словам, казнь путем обезглавливания Хакими состоялась еще в начале октября. Однако после этого родные спортсменки молчали из-за страха.

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При этом, фото обезглавленного тела Хакими были опубликованы в афганских соцсетях.

В разных источниках называют разные даты смерти Хакими: начало октября или 13 августа. Как рассказал тренер, родителям спортсменки приказали молчать о ее смерти.

"Талибан попросил семьи наших игроков не позволять своим девушкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с неожиданным насилием. Они даже сожгли спортивный инвентарь, чтобы спасти себя и свои семьи – не хотели, чтобы у них нашли что-то, что касается спорта. Они напуганы", - объясняет тренер.

По сообщениям СМИ, лишь две волейболистки сборной Афганистана смогли покинуть страну после прихода Талибана к власти. Остальные в дальнейшем живут в стране со страхом кары, некоторые из них скрываются.

Захват талибами власти в Афганистане: коротко