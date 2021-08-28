Как отмечает Ассоциация спортивной прессы, член сборной по ушу Карие Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани и игрок в крикет Насир Ахмад Саак пытались улететь из страны, но погибли в результате взрывов в аэропорту Кабула.
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Отмечается, что спортсмены находились в числе тех, кто пытался покинуть страну после прихода к власти "Талибана".
Теракт в Кабуле: что известно
- 26 августа 2021 года возле аэропорта Кабула прогремел взрыв. Вероятно, его вызвал террорист-смертник. Позже появлялись сообщения о еще нескольких взрывах.
- Ответственность за теракт взяла на себя "ИГИЛ-К", которые являются самопровозглашенным филиалом "Исламского государства".
- Из-за этого президент США Джо Байден отдал приказ Пентагону подготовить удары по объектам террористов.
- Число погибших из-за теракта по предварительным подсчетам составляет уже более 170 человек.