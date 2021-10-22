Про це анонімно повідомив один з її тренерів. За його словами, страта шляхом обезголовлювання Хакімі відбулася ще на початку жовтня. Однак після цього рідні спортсменки мовчали через страх.
До слова Троє афганських спортсменів загинули після вибухів в аеропорту Кабула
При цьому, фото обезголовленого тіла Хакімі були опубліковані в афганських соцмережах.
У різних джерелах називають різні дати смерті Хакімі: початок жовтня або 13 серпня. Як розповів тренер, батькам спортсменки наказали мовчати про її смерть.
"Талібан попросив сім’ї наших гравців не дозволяти своїм дівчатам займатися спортом, інакше вони зіткнуться з несподіваним насильством. Вони навіть спалили спортивний інвентар, щоб врятувати себе та свої сім’ї – не хотіли, щоб у них знайшли щось, що стосується спорту. Вони налякані", – пояснює тренер.
- За повідомленнями ЗМІ, лише дві волейболістки збірної Афганістану змогли покинути країну після приходу Талібану до влади. Решта надалі живуть в країні з страхом кари, деякі з них ховаються.
Захоплення талібами влади в Афганістані: коротко
- Навесні 2021 року Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану війська до 11 вересня. Президент США тоді пояснив своє рішення тим, що "американським військам час повернутися додому", адже свої завдання у країні вони виконали.
- Під час виходу американських військових з країни таліби поступово почали захоплювати там владу. 15 серпня вони оголосили про повний контроль держави, а президент і уряд екстрено покинули її.
- Останній військовий США залишив Афганістан 30 серпня.