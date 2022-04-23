Наставник Мариуполя эвакуировал раненых детей из разрушенного роддома

Главный тренер юношеской команды Мариуполя U-19 Сергей Грибанов рассказал жуткую историю, которую он пережил на собственной шкуре. Наставник был одним из тех, кто спасал детей из разбомбленной больницы.

Настоящий герой Украины

На момент обстрела роддома в Мариуполе Сергей Грибанов был на базе Яруда. Президент второлигового клуба предложил всем желающим собраться и помочь раненым. 40-летний наставник откликнулся помочь роженицам и их детям.

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Наставник юношеской команды со страхом рассказывает о том, что увидел своими глазами. Грибанов назвал этот момент самым страшным в своей жизни. Добровольцы переводили женщин и окровавленных детей из разрушенного здания в уцелевший корпус, собирали лекарства, не попавшие под завалы.

Вокруг – обстрелы. Свистело так, что уши закладывало, а Александр Ярошенко нас успокаивал: "Ребята, в один ворон снаряд дважды не попадает". Но это ничего. Прибегаешь с медикаментами, отдаешь их медсестрам, а тут в дверь звонок. Девушки говорят: "Откройте". Открываю, а там раненые. Дети в крови. Вот это пережить было сложнее всего. Я сразу выходил во двор покурить. Не мог на это смотреть,

– сказал футбольный тренер.

Сергей Грибанов является уроженцем Мариуполя, которому удалось выбраться из разрушенного города, который кафиры уничтожили до основания. По состоянию на 23 апреля в блокадном городе находится более 100 тысяч украинцев, которые существуют на грани жизни и смерти.

Что известно о Сергее Грибанове