Справжній герой України

На момент обстрілу пологового будинку у Маріуполі Сергій Грибанов був на базі Яруда. Президент друголігового клубу запропонував усім охочим зібратись та допомогти пораненим. 40-річний наставник відгукнувся допомогти породіллям та їх дітям.

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Наставник юнацької команди зі страхом розповідає про те, що побачив на власні очі. Грибанов назвав цей момент найстрашнішим у своєму житті. Добровольці переводили жінок та закривавлених дітей зі зруйнованої будівлі у вцілілий корпус, збирали ліки, які не потрапили під завали.

Навколо – обстріли. Свистіло так, що вуха закладало, а Олександр Ярошенко нас заспокоював: "Хлопці, в одну вирву снаряд двічі не влучає". Але це ще нічого. Прибігаєш із медикаментами, віддаєш їх медсестрам, а тут у двері дзвінок. Дівчата кажуть: "Відкрийте". Відкриваю, а там поранені. Діти у крові. Ось це пережити було найскладніше. Я одразу виходив надвір покурити. Не міг на це дивитися,

– сказав футбольний тренер.

Сергій Грибанов є уродженцем Маріуполя, якому вдалось вибратись із зруйнованого міста, яке окупанти знищили вщент. Станом на 23 квітня у блокадному місті перебуває ще понад 100 тисяч українців, які існують на межі життя та смерті.

Що відомо про Сергія Грибанова