Справжній герой України
На момент обстрілу пологового будинку у Маріуполі Сергій Грибанов був на базі Яруда. Президент друголігового клубу запропонував усім охочим зібратись та допомогти пораненим. 40-річний наставник відгукнувся допомогти породіллям та їх дітям.
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Наставник юнацької команди зі страхом розповідає про те, що побачив на власні очі. Грибанов назвав цей момент найстрашнішим у своєму житті. Добровольці переводили жінок та закривавлених дітей зі зруйнованої будівлі у вцілілий корпус, збирали ліки, які не потрапили під завали.
Навколо – обстріли. Свистіло так, що вуха закладало, а Олександр Ярошенко нас заспокоював: "Хлопці, в одну вирву снаряд двічі не влучає". Але це ще нічого. Прибігаєш із медикаментами, віддаєш їх медсестрам, а тут у двері дзвінок. Дівчата кажуть: "Відкрийте". Відкриваю, а там поранені. Діти у крові. Ось це пережити було найскладніше. Я одразу виходив надвір покурити. Не міг на це дивитися,
– сказав футбольний тренер.
Сергій Грибанов є уродженцем Маріуполя, якому вдалось вибратись із зруйнованого міста, яке окупанти знищили вщент. Станом на 23 квітня у блокадному місті перебуває ще понад 100 тисяч українців, які існують на межі життя та смерті.
Що відомо про Сергія Грибанова
- Сергій Грибанов – вихованець маріупольському ДЮСШ та донецького Шахтаря.
- Футбольну кар'єру розпочинав у фарм-клубах "гірників".
- Виступав за ряд українських клубів, а у 2008 році поїхав за досвідом в Азербайджан.
- У 2013 році закінчив кар'єру футболіста.
- З липня 2019 року очолює Маріуполь U-19.