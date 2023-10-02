Новая позиция Малиновского: тренер Дженоа прокомментировал игру украинца в матче с Удинезе

В воскресенье, 1 октября, Дженоа Руслана Малиновского встречалась на выезде из Удинезе. В этом матче полузащитник сборной Украины впервые за 4 встречи вышел в старте генуэзцев.

Игра закончилась со счётом 2:2. Команда Малиновского упустила победу в самом конце матча, пропустив автогол уже в компенсированное время.

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Новая позиция для Малиновского

Украинский полузащитник был заменен на 67-й минуте матча, когда его команда вела со счетом 2:1. Малиновский отдал предголевой пас во втором забитом мяче команды, а также мог отличиться со штрафного удара, однако его выстрелу не хватало точности.

Главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино после матча прокомментировал игру украинца и рассказал о его новой роли в команде – Руслана пытаются использовать на позиции медзала (крайнего в тройке центральных полузащитников).

Малиновский в качестве медзала? Мы работаем над этим. Он может играть в этой позиции, может играть поближе к воротам соперника или в двойке центральных полузащитников. Сегодня он сыграл очень хорошо, как и все. Он дает нам силу и качество. Ему нужно играть, и я им доволен,

– заявил Джилардино.

Отметим, что Малиновский в матче с Удинезе сделал 33 касания мяча, отдал 21 точную передачу из 28, нанес 1 удар по воротам и заблокировал 1 удар соперника.