Гра закінчилася з рахунком 2:2. Команда Маліновського упустила перемогу в самому кінці матчу, пропустивши автогол вже у компенсований час.

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Нова позиція для Маліновського

Український півзахисник був замінений на 67-й хвилині матчу, коли його команда вела з рахунком 2:1. Маліновський віддав передгольовий пас у другому забитому м'ячі команди, а також міг відзначитися зі штрафного удару, проте його пострілу бракувало точності.

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно після матчу прокоментував гру українця та розповів про його нову роль у команді – Руслана намагаються використовувати на позиції медзали (крайнього в трійці центральних півзахисників).

Маліновський у ролі медзали? Ми працюємо над цим. Він може грати в цій позиції, може грати ближче до воріт суперника або в двійці центральних півзахисників. Сьогодні він зіграв дуже добре, як і всі. Він дає нам силу і якість. Йому потрібно грати, і я ним задоволений,

– заявив Джилардіно.

Зазначимо, що Маліновський у матчі з Удінезе зробив 33 дотики до м’яча, віддав 21 точну передачу з 28, завдав 1 удар по воротах та заблокував 1 удар суперника.

Довідка. Руслан Маліновський грає за Дженоа на правах оренди, яка закінчується 30 червня 2024 року, але у генуезців є право викупу. Українець встиг зіграти за "грифонів" 5 матчів, у яких поки результативними діями не відзначався. Наступний матч Дженоа проведе 7 жовтня о 21:45 проти Мілана.