Наставник Челси рассказал, почему решил оставить Лукаку вне заявки

Форвард Челси не попал в заявку на матч АПЛ против Ливерпуля. СМИ объясняют это тем, что нападающий недавно заявил, что хотел бы вернуться в миланский Интер.

Тухель: Эта тема привлекла слишком много внимания

Наставник лондонского клуба Томас Тухель прокомментировал свое решение в отношении бельгийского футболиста. Он подчеркнул, что эта тема набрала слишком широкую огласку.

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Эта тема привлекла слишком много внимания, поэтому я решил оставить его вне заявки. Я дважды разговаривал с ним, а также с лидерами раздевалки. Игра с Ливерпулем была слишком близкой, чтобы принять какое-то другое решение,

– сказал Тухель.

Что известно о конфликте