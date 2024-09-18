Стало известно, насколько серьезную травму получил Себальйос в матче против Ворсклы

В матче Динамо против Ворсклы защитник киевлян Брайан Себальйос получил травму. Стали известны детали повреждения футболиста.

В среду, 18 сентября, в рамках перенесенного матча 4-го тура УПЛ Динамо одолело Ворсклу со счетом 3:1. На 65-й минуте защитник Динамо Брайан Себальйос на скорости столкнулся головой с соперником, из-за чего его заменили.

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Насколько серьезно травмировался колумбиец

В прямом эфире казалось, что Себальйос долгое время находился без сознания. У защитника было подозрение на сотрясение мозга.

По информации ТаТоТаке столкновение дебютанта киевлян с Денисом Ндукве не привело к серьезным последствиям. Несмотря на все опасения, у колумбийца нет ни сотрясения, ни перелома костей – лишь ушиб.

Однако пока неизвестно, поможет ли Себальйос киевскому Динамо в матче Лиги Европы против Лацио. В матче против полтавчан травмировался также полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко.

Интересно. В матче против Ворсклы Брайан Себальйос успел отметиться дебютным голом за Динамо в первом тайме.

Отметим, что следующий матч киевляне сыграют дома против Руха в рамках 7-го тура УПЛ. Он состоится 21 сентября в 18:00, а уже 25 сентября Динамо встретится с Лацио.