У середу, 18 вересня, в межах перенесеного матчу 4-го туру УПЛ Динамо здолало Ворсклу з рахунком 3:1. На 65-й хвилині захисник Динамо Браян Себальйос на швидкості зіткнувся головою з суперником, через що його замінили.

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Наскільки серйозно травмувався колумбієць

У прямому ефірі здавалося, що Себальйос довгий час перебував без свідомості. У захисника була підозра на струс мозку.

За інформацією ТаТоТаке зіткнення дебютанта киян з Денисом Ндукве не призвело до серйозних наслідків. Попри всі побоювання, у колумбійця немає ні струсу, ні перелому кісток – лише забій.

Однак наразі невідомо, чи допоможе Себальйос київському Динамо у матчі Ліги Європи проти Лаціо. У матчі проти полтавців травмувався також півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко.

Цікаво. У матчі проти Ворскли Браян Себальйос встиг відзначитись дебютним голом за Динамо у першому таймі.

Відзначимо, що наступний матч кияни зіграють вдома проти Руха в межах 7-го туру УПЛ. Він відбудеться 21 вересня о 18:00, а вже 25 вересня Динамо зустрінеться з Лаціо.