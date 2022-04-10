Насильников и всю мерзость – сразу на кол, – биатлонист Прима написал эмоциональный пост

Украинский биатлонист Артем Прима обратился к защитникам Украины. Он рассказал, что нужно делать с оккупантами.

Биатлонист: Не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей

Прима эмоционально высказался о зверствах захватчиков на территории Украины. Он подчеркнул, что каждый из них должен быть украшен.

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"Добрый день, мы из Украины... Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, которые защищают нашу родную мамочку, ВСУ, тероборону.

Друзья, братия, не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей и женщин. Если орки, взятые в плен, проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео", – отметил Артем.

Спортсмен подчеркнул, что ни одного солдата русской армии не стоит жалеть.

И не надо их жалеть, насильников и всю мерзость – сразу на кол, чтобы видел русский мер, что мы наших детей не дадим больше истязать,

– добавил биатлонист.

Биатлонист Прима, как и многие представители этого вида спорта, с оружием в руках защищает родную страну от оккупантов.



Прима опубликовал пост об издевательствах захватчиков / Фото с инстаграма спортсмена