Біатлоніст: Не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей
Прима емоційно висловився про звірства загарбників на території України. Він наголосив, що кожен з них має бути покраний.
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"Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона.
Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео", – зазначив Артем.
Спортсмен наголосив, що жодного солдата російської армії не варто жаліти.
І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл, щоб бачив рускій мір, що ми наших дітей не дамо більше катувати,
– додав біатлоніст.
Біатлоніст Прима, як і багато представників в цього виду спорту, зі зброєю в руках захищає рідну країну від окупантів.
Прима опублікував пост про знущання загарбників / Фото з інстаграму спортсмена