"Белорусские спортсмены просили прощения": Насибов рассказал о реакции на видео обстрелов

Серебряный призер Олимпиады-2020 Парвиз Насибов рассказал о своем опыте общения с "нейтральными" спортсменами. Украинский борец пытался донести правду о войне в Украине.

24 февраля 2024 года Украина отмечала вторую годовщину ужасной войны, которую начала соседняя Россия. Несмотря на продолжение агрессии Международный олимпийский комитет разрешил представителям стран-террористов соревноваться в нейтральном статусе. Поэтому украинским атлетам приходится сталкиваться с россиянами и белорусами на одних площадках.

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Насибов: В России много зомбированных

Олимпийский призер Парвиз Насибов рассказал, как пытался донести правду о войне в Украине своим знакомым в России. Однако большинство не желает воспринимать объективную информацию, отдавая предпочтение российским пропагандистам.

Я показывал реальные видео, обстрелов российской армии гражданских объектов. Многие люди говорили: мы понимаем, но ничего не можем сказать. Много зомбированных. В России очень сильно работает пропаганда, которая еще существует со времен СССР. Трудно донести до них правду. Кому мог я донес реальные факты,

– сказал Насибов.

Во время международных турниров Насибов пересекался с "нейтральными" представителями стран-террористов. Некоторые из них даже просили прощения.

"Так, были спортсмены, которые писали, что они все это не поддерживают. Белорусские спортсмены подходили просили извинения, говорили, что они не виноваты. Для меня это не оправдание, поскольку они выступают в этих странах, представляют эти государства. Были ситуации, когда спортсмены подходили говорили: "А мы при чем тут? Мы не поддерживаем". Я говорю: "Да я тоже ни при чем здесь, но я сижу в подвале, у меня умирает друг, а ты спишь в постели". Должна быть какая-то справедливость", – отметил Насибов.

Напомним, что на чемпионате Европы-2024 по борьбе Парвиз Насибов получил "бронзу". В категории до 72 килограмм украинец победил представителя Франции Мамадассу Силлу – 5:0.