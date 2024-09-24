Этого не понимают ни европейцы, ни американцы, – Насибов о своем отношении к россиянам

Украинский борец Парвиз Насибов на Олимпийских играх-2024 в Париже завоевал серебряную медаль. Эта награда стала второй в карьере спортсмена.

Украинским атлетам пришлось готовиться к важнейшим соревнованиям четырехлетия на фоне войны, которую начала Россия. Постоянные бомбардировки и ракетные удары выбивали из равновесия наших спортсменов.

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Насибов: Россияне не знают, что чувствуем мы

Двукратный призер Олимпийских игр Парвиз Насибов во время интервью Sport.ua рассказал о своих волнениях за родных и друзей, проживающих в Николаеве и Запорожье. Он неоднократно хотел бросить все и "быть рядом с самыми дорогими людьми".

На международных турнирах Парвизу приходится противостоять "нейтральным" спортсменам, к которым он испытывает только ненависть.

"Когда на соревнованиях приходится бороться с россиянином или белорусом, не чувствую к ним ничего, кроме ненависти. Потому что он не знает, что чувствуем мы. Собственно, этого не понимают ни европейцы, ни американцы. У них какая была жизнь, такая и остается.

Но они же в этом не виноваты. В отличие от россиян. "Мы тут при чем?", – пишут они мне. "Потому что это твоя страна делает, – отвечаю. – Почему в час ночи ты спишь, а я с трехмесячным ребенком сижу в подвале?", – рассказал Насибов.

Ранее Насибов рассказал о своем опыте общения с представителями стран-агрессоров. Борец показывал им видео с обстрелами гражданских объектов и пытался донести правду.