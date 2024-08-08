Насибов – Лейвеси: онлайн-трансляция финала Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится финальная битва турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов. За олимпийское "золото" в этой дисциплине будет соревноваться украинец Парвиз Насибов.

Украинский борец Парвиз Насибов ценой травмы гарантировал себе серебряную медаль Олимпийских игр в Париже. Однако амбиции спортсмена не ограничиваются вторым местом на подиуме, пишет 24 Канал.

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Финал за "золото" Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе

На счету 25-летнего борца уже есть серебряная медаль Токио-2020. Поэтому в финальной схватке с иранцем Саидом Эсмаили Лейвеси украинец будет бороться за высшую награду Олимпийских игр в Париже.

Путь в финал был непростым для Парвиза Насибова. В 1/8 финала он победил серба Мате Немеша со счетом 3:2.

В следующем раунде украинец одержал волевую победу над Амантуром Исмаиловым из Кыргызстана. А в драматическом полуфинале Парвиз победил азербайджанца Хасрата Джафарова.

Во время последней схватки Насибов получил травму глаза. Вследствие удара локтем у борца образовалась огромная гематома, которая полностью закрыла глаз. Парвизу в тот же вечер сделали медицинскую процедуру, чтобы откачать жидкость. Будем надеяться, что травма не помешает украинскому борцу.

Финальный поединок по греко-римской борьбе Олимпиады-2024 ориентировочно начнется в 19:57. Прямая трансляция чемпионского поединка между Парвизом Насидовым и Саидом Лейвеси будет доступна на сайте 24 Канала.

Смотрите онлайн финал Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе