Фанаты двух белорусских футбольных клубов объявили бойкот. Они не будут посещать матчи ни дома, и не будут поддерживать команду на выезде. Причиной является политическая ситуация в стране.

Первыми о том, что они не будут посещать футбольные матчи, заявили фанаты брестского Динамо. Соответствующее заявление опубликовано на их странице в инстаграм.

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"Вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством в отношении репрессированных ребят из нашего и других фанатских движений страны за последние пол года по притянутым за уши причинам. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями", – говорится в заявлении фанатов клуба.

Болельщики отметили, что они не отворачиваются от клуба. И просят с пониманием отнестись к этой ситуации.

Поддержали решение не посещать домашние матчи и болельщики Немана.

"Перед началом следующего футбольного сезона хотим еще раз напомнить всем. Активный фанатский сектор дома и в гостях будет отсутствовать до полной победы народа. Всем удачи и терпения. Живе Беларусь", – заявили фанаты.