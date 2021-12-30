Нашел замену Шахтеру: Марлос готовится к подписанию контракта с новым клубом
30 декабря 2021 , 10:01Читати новину українською
Источник:Globoesporte
Экс-подзащитник Шахтера и сборной Украины Марлос близок к продолжению карьеры на родине. У футболиста есть предложения сразу от трех бразильских клубов.
По информации источника, 33-летний игрок выбирает между предложениями бразильских Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе и Атлетико Минейро.
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Также полузащитник заинтересовал клубы из Катара и ОАЭ. Марлос склоняется к вариантам на родине и в ближайшие дни примет окончательное решение.
Карьера Марлоса в Украине: коротко
- Шахтер не стал продлевать контракт с Марлосом и по окончании осенней части чемпионата Украины предоставил ему статус свободного агента.
- В 2014 году Марлос поставил подпись в контракте Шахтера, перейдя из Металлиста. С того момента выступал исключительно за "горняков" и стал одним из лидеров команды.
- Марлос провел за Шахтер 287 игр, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных матчей он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.
- Выступая за Шахтер принял важное решение – сменил бразильское гражданство на украинское. Все ради сборной Украины.