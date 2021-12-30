Нашел замену Шахтеру: Марлос готовится к подписанию контракта с новым клубом

Экс-подзащитник Шахтера и сборной Украины Марлос близок к продолжению карьеры на родине. У футболиста есть предложения сразу от трех бразильских клубов.

По информации источника, 33-летний игрок выбирает между предложениями бразильских Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе и Атлетико Минейро.

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Также полузащитник заинтересовал клубы из Катара и ОАЭ. Марлос склоняется к вариантам на родине и в ближайшие дни примет окончательное решение.

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