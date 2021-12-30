За інформацією джерела, 33-річний гравець обирає між пропозиціями бразильських Сан-Паулу, Атлетіко Паранаєнсе і Атлетіко Мінейро.

До слова Заміна Марлосу: Шахтар запропонував Аяксу 15 мільйонів євро за бразильця

Також півзахисник зацікавив клуби з Катару та ОАЕ. Марлос схиляється до варіантів на батьківщині і найближчими днями ухвалить остаточне рішення.

Кар'єра Марлоса в Україні: коротко