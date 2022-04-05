Наше сердце со всем народом Украины, – звездный футболист Снейдер

Снейдер: Объединяемся ради Украины

Бывший атакующий полузащитник сборной Нидерландов всем сердцем поддерживает украинскую нацию, которая борется с ордой. Украинский народ будет иметь полную поддержку со стороны Уэсли Снейдера.

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Нидерландец ответил на пост украинца Евгения Левченко. На фото оба бывших футболиста стоят с чеком более чем на 25 тысяч евро для беженцев, которые собрал Утрехт.

Наше сердце со всем народом Украины во время этого ужасного кризиса. Рассчитывайте на полную поддержку сейчас и в будущем. Объединяемся ради Украины. Остановим войну,

– написал Снейдер.

Напомним, что Уэсли вместе с Левченко организовали благотворительный матч, средства с которого пошли на нужды украинских беженцев, вынужденно покинувших родные дома из-за нападения России.