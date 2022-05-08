Наша соседняя страна напала на Украину, мы переживаем сильнее других, – норвежец Легрейд

Известный норвежский биатлонист Штурла Легрейд прокомментировал войну в Украине. Он подчеркнул, что норвежцы озабочены действиями России, поскольку эта страна граничит с ними по соседству.

Легрейд: В мире биатлона мы все – семья

Олимпийский чемпион поделился своим взглядом на полномасштабную войну, которую развязала Россия. Норвежец также прокомментировал решение украинского биатлониста Дмитрия Пидручного защищать с оружием в руках родную страну.

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Я не знаю подручного лично, но в мире биатлона мы все – семья. Трудно думать, что твой коллега сейчас дома защищает свою страну во время войны. Тогда самое малое, что могут сделать другие, – это помочь с пожертвованиями,

– сказал норвежец.

Легрейд объяснил, что к этой войне особенно приковано внимание норвежцев, ведь агрессоркой выступает граничащая с ними страна.

Дмитрий Подручный с первых дней войны вступил в ряды воинской части Национальной гвардии Украины в Тернополе.

"Наверное, мы сильнее переживаем эту ситуацию, потому что это Россия – наша соседняя страна на севере – напала на Украину, что тоже является страной Европы. Поэтому мы больше вовлечены в эту войну, чем в другие войны и конфликты в мире", – заявил биатлонист.

Благотворительная акция биатлониста

Также недавно биатлонист выставил на продажу фотографии со своим автографом, чтобы собрать деньги на нужды украинцев. Это уже не первые благотворительные акции спортсмена. Он распродает свои авторгаф-карты после каждого сезона.

Однако в этом году он не был готов к такому большому спросу подписчиков. Он остановил продажу на 200 фотографиях. Поскольку все листовки он подписывал своими руками.

Штурли удалось собрать 16 тысяч норвежских крон, это около 51 тысячи гривен. Эти средства он передал норвежскому Красному Кресту, ведь верит, что "они используют эти деньги, чтобы улучшить условия жизни тех, кто был вынужден покинуть Украину".

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