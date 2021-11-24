Нас ждал бы такой позор, – российский экс-теннисист о возможном противостоянии Украины и России

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями относительно возможного противостояния команд России и Украины в еврокубках и сборных двух стран. Он отдает предпочтение украинцам.

Россиянин уверен в победе украинцев

После матча киевского Динамо и мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов бывший теннисист в своем твиттере поддержал решение о том, что команды Российской Федерации и Украины не могут встретиться между собой.

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Бывший теннисист убежден, что россиян ждало бы позорное поражение.

Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то нас ждал бы такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго,

– написал Кафельников в своем твиттере.

Украина и Россия выберут разные пути и во время жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. К тому же команды не смогут встретиться не только в первом раунде, но в финале квалификации.

Матч между Динамо и Баварией завершился с минимальным поражением киевлян – 1:2.

Кафельников поднялся на первое место пьедестала турнира Ролан Гаррос в 1996 году, через три года уже носил титул первой ракетки мира. В 2000 году он завоевал золотую награду на Олимпиаде в Сиднее.

УЕФА разводит во время жеребьевки украинские и российские клубы, а также сборные. Так было не всегда, только с 2014 года в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе, к которой причастна Россия.